Hospital de Braga volta a encerrar urgência de Obstetrícia durante 24 horas

O Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Braga vai voltar a encerrar durante 24 horas, entre as 8h00 de quarta-feira às 8h00 de quinta-feira.

A administração do hospital explica, numa nota enviada à imprensa, que o encerramento se deve à "impossibilidade de se completarem as escalas de trabalho". Uma situação, no entanto, que pode voltar a verificar-se no domingo.

Durante o resto da semana "o hospital assegura o funcionamento" da urgência daquela especialidade, exceto no dia 26.

O hospital sublinha que "é importante referir que as escalas não se encontram fechadas" e que estão a ser realizados “todos os esforços para assegurar o funcionamento naquele dia”.

Recorde-se que o serviço de obstetrícia já esteve encerrado por períodos idênticos, entre sexta-feira e sábado e domingo e segunda-feira passados, pela mesma razão, ou seja a falta de especialistas.

Em caso de urgência é recomendado que os utentes contactem a Linha SNS 24 (808242424) para se dirigirem aos hospitais da região que dispõem de apoio da especialidade, entre os quais Guimarães, Famalicão e Viana do Castelo.

"Em casos de maior complexidade", é aconselhado o recurso ao Centro Hospitalar de São João, no Porto.