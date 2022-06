Cuidados no arrendamento de casas de férias

Deve ter em conta as comissões cobradas, ou seja, o mesmo apartamento pode estar disponível em vários sites com preços diferenciados.





Antes de arrendar um imóvel para ir de férias seja cauteloso na informação pessoal que fornece a plataformas informáticas. Nome, email e até um número de telemóvel são já facilmente partilháveis, mas cópias de documentos de identificação e o acesso a contactos de redes sociais podem causar desconforto.

Se não obtiver validação do perfil de utilizador durante o processo de registo não avance para o pagamento de qualquer reserva de casa nem dê autorização para pagamentos através de cartão de crédito. Confirme também a disponibilidade da habitação para o período desejado, pois nem sempre os calendários estão atualizados. Não se esqueça que as políticas de cancelamento variam nas diferentes plataformas.

Também deve ter em conta as comissões cobradas, ou seja, o mesmo apartamento pode estar disponível em vários sites com preços diferenciados. Há casos em em que não são reembolsáveis. E tenha em conta que as boas ou as más apreciações de hóspedes anteriores podem ser um bom barómetro para a escolha.