Criança de dois anos submetida a operação depois de ficar com 'supercola' nos olhos

Uma menina brasileira de dois anos foi submetida, esta terça-feira, a uma operação depois de ter ficado com um olho colado.

Segundo contou a madrinha da criança ao site G1, o acidente aconteceu em casa, na passada quinta-feira, enquanto esta brincava. A menina pegou num tubo de cola que estava em cima de uma mesa. Com cola nas mãos, tentou-se limpar e passou os dedos no rosto, acabando por colar um dos olhos.

Desde quinta-feira até hoje, a criança foi levada a várias unidades de saúde que não se comprometeram em operá-la, mas apenas a receitar cremes ou outras opções mais caseiras para resolver o seu estado de saúde.

"A orientação foi que a gente passasse refrigerante nos olhos e nas mãos dela e fizesse compressa com água morna. Passamos o produto nas mãos e os dedos descolaram, mas a gente não ia aplicar nos olhos. Não íamos arriscar causar um problema maior", contou a madrinha.

No sábado, a menina acordou com o olho inchado e vermelho depois de ter colocado uma pomada indicada por um médico. A família levou-a a um hospital privado, que também disse que não podia fazer nada, para além de receitar um antibiótico.

No dia seguinte, a família voltou a insistir na operação da criança, conseguindo marcação para hoje no Hospital de Base de Brasília.

A cirurgia foi um sucesso, sendo que a menina recebeu alta no início da tarde. De acordo com administração do hospital, a menina não terá sequelas do acidente, no entanto será avaliada após a operação.