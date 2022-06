Britney Spears está "numa missão" de ter três filhos com o marido

Recém-casada, Britney Spears está numa "missão" para começar uma família com o marido o mais rapidamente possível e, aparentemente, quer ter mais três filhos.

A cantora de 40 anos casou com o personal trainer Sam Asghari, de 28, numa cerimónia que decorreu na sua casa, em Los Angeles, a 9 de junho, um mês depois de ter sofrido um aborto.

Segundo a OK Magazine, durante os seus votos nupciais, Britney terá dito que não vai desistir de expandir a sua família depois da perda devastadora que sofreu, acrescentando ainda que estava "a transbordar de emoção" por finalmente ser uma mulher livre e poder ter filhos com o seu parceiro, com quem está há seis anos.

Recorde-se que a cantora já tem dois filhos, fruto do seu anterior casamento com Kevin Federline: Sean Preston, de 16 anos, e Jayden James, de 15.

Um membro do staff no seu casamento revelou que a cantora admitiu estar ansiosa por começar uma nova família com Sam e que, no mundo perfeito, ela queria ter "três filhos, preferencialmente raparigas - mas claro que ficaria contente com o que quer que acontecesse".

A mesma fonte revelou ainda que Britney assumiu que "dar à luz e ser mãe é algo de que quer desfrutar novamente. Apesar de no passado as coisas não terem corrido muito bem, agora com Sam ela tem oportunidade de construir uma nova vida e uma nova família".