Mulher encontrada inconsciente após incêndio num prédio em Matosinhos

Uma mulher com cerca de 65 anos foi esta quarta-feira encontrada inconsciente na sequência de um incêndio que deflagrou num prédio na Avenida D. Afonso Henriques, em Matosinhos.

Fonte da coorporação de bombeiros de Matosinhos-Leça adiantou à agencia Lusa que o alerta para um incêndio num prédio de sete andares foi dado pelas 6h30, tendo estes comparecido no local e encontrado a mulher inconsciente, admitindo que isto possa ter ocorrido "devido à inalação de fumo e a trauma cranioencefálico".

A vítima foi então transportada para o Hospital São João, no Porto.

A mesma fonte acrescentou que, por essa altura, o prédio já tinha "sido evacuado, não havendo registo de mais feridos".

O incêndio terá ocorrido numa "zona comum do primeiro piso" e a intervenção dos bombeiros "conseguiu que não alastrasse a outras partes do edifício", pelo que "este se encontra habitável e os residentes foram autorizados a voltar para as suas casas".

Durante o combate às chamas, a avenida onde se encontrada o edifício foi cortada ao trânsito, tendo a circulação sido retomada pelas 8h30.