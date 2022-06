Jesus empata no primeiro teste da pré-época

Jorge Jesus começou com o pé esquerdo a vida como treinador do Fenerbahçe.

No primeiro jogo da pré-época turca, e com dois portugueses no onze inicial (Bruma e Miguel Crespo), o Fenerbahçe não foi além do empate a duas bolas frente ao KF Shkupi.

Do lado do emblema treinado por Jorge Jesus, os golos foram marcados, respetivamente, por Muhammed Gümüşkaya e por Lincoln, o reforço procedente do Santa Clara, que concretizou o golo aos 16 minutos de jogo.

Já do lado do KF Shkupi, o nigeriano Sunday Adetunji bisou.