22 de junho 2022 às 23:00

"É preciso mais vontade política". Governo e sindicatos médicos continuam sem acordo à vista

Marta Temido disse que o Governo apresentou medidas que vão ao encontro dos pedidos dos sindicatos. Do outro lado, o presidente da Federação Nacional dos Médicos reconheceu o esforço do Ministério da Saúde, mas frisou que sem haver "vontade política", as iniciativas continuarão "insuficientes".