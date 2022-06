Plano sobre urgências de obstetrícia fica fechado até segunda-feira

Ficará definido o protocolo de coordenação entre serviços e em que circunstâncias as grávidas serão encaminhadas para outras valências ou mesmo para o privado.





A comissão nomeada pelo Governo para acompanhar a falta de recursos humanos nas urgências de obstetrícia quer ter o plano para o verão fechado no início da próxima semana.

Ficará definido o protocolo de coordenação entre serviços e em que circunstâncias as grávidas serão encaminhadas para outras valências ou mesmo para o privado.

Segundo o ponto de situação feito esta quarta-feira pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, esta semana os serviços têm estado a funcionar com normalidade, mas em caso de necessidade está previsto o fecho a encaminhamentos pelo INEM.

Nesses casos, as grávidas são transportadas para hospitais a funcionar normalmente. Uma das preocupações que têm sido transmitidas pelo novo coordenador, Diogo Ayres de Campos, é que as grávidas saibam com maior clareza onde dirigir-se e em que situações devem ser os cuidados primários e não os hospitais o primeiro recurso. A hipótese de envio de grávidas para o privado já foi colocada em cima da mesa na grande Lisboa, nomeadamente aos fins de semana.