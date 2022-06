Milhazes reage a imitação sua de Herman: "É pior o original do que a cópia"

Herman José partilhou no Instagram um vídeo onde imita o jornalista José Milhazes, para o seu programa na RTP Cá por Casa.

A sátira, que conta ainda com Maria Rueff a fazer de Clara de Sousa e Manuel Marque de Nuno Rogeiro, gerou vários elogios e ‘gargalhadas’ nas redes sociais, incluindo do próprio José Milhazes.

"Caro, vocês são grandes no humor. Obrigado e um forte abraço do José Milhazes, seu grande admirador desde há muito. É pior o original do que a cópia", comentou o jornalista no Instagram de Herman José.

O humorista também fez questão de responder: "Um grande abraço. Não imagina o que me diverte ser seu clone!".