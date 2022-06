Atribuição do estatuto da UE à Ucrânia e Moldova? Marcelo diz que é "justa, inteligente, lúcida e de futuro"

O Presidente da República considerou, esta quinta-feira, que a decisão do Conselho Europeu de aprovar o estatuto de candidato à União Europeia (UE) à Ucrânia e Moldova é "justa, inteligente, lúcida e de futuro".

"Estou muito feliz, estamos todos muito felizes. É uma decisão justa, inteligente, lúcida e de futuro e ainda bem que cobriu [decisão] quer a situação da Ucrânia, quer a situação da Moldova", assinalou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas nas festas do São João, no Porto.

Para o chefe de Estado, esta decisão é "muito importante", uma vez que demonstra o quão a Europa está "unida, forte e corajosa".

"É preciso coragem para tomar esta decisão, sobretudo, tomar por unanimidade", destacou Marcelo.

O Conselho Europeu, constituído pelos 27 Estados-membros da UE, aprovaram hoje em Bruxelas o estatuto de país candidato à UE para a Ucrânia e Moldova.

O presidente do Conselho, Charles Michel, destacou o acontecimento com uma mensagem na rede social Twitter, na qual disse que este é “um momento histórico”, que "marca um passo essencial no caminho" destes países para a integração no bloco comunitário.

Na mesma rede social, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que este é um "dia bom para a Europa", saudando a aprovação dos líderes europeus.