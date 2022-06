Igualmente bem, esteve a ministra da Coesão, a dizer que só negociaria para todos com a Associação de Municípios (e a negociação estará praticamente concluída), acabada na altura de ser deixada pela Câmara do Porto.





Os regionalistas (coisa que eu não sou, num país tão pequeno, parece-me chegarem as 2 Regiões políticas que existem, embora admita mais alguma, correspondente a uma divisão política antiga, como o Algarve) parece que querem o regionalismo, mas sem o menor custo (pretendem que todos os custos sejam assumidos pelo Estado Central, achando eu esquecerem que o Estado Central não existe sem o dinheiro dos contribuintes, que somos nós todos). Se for possível, pretendem até ganhar algum com isso.

O mais óbvio foi o presidente da Câmara do Porto, que contudo não conseguiu do PR nenhum compromisso explícito, ao revés do que aparentemente pensaria. Pelo menos, disse-o. Antes pelo contrário, o PR até afirmou publicamente depois estar nisto mais com o Governo do que com Moreira.

Igualmente bem, esteve a ministra da Coesão, a dizer que só negociaria para todos com a Associação de Municípios (e a negociação estará praticamente concluída), acabada na altura de ser deixada pela Câmara do Porto. Disse ela razoavelmente, que não podia negociar com todos os municípios, um a um. No entanto, disse também que mesmo sem a regionalização assente, o Estado Central já está a dar mais dinheiro às câmaras.