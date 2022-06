Urgências de obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo encerradas até às 8h00 de sábado

As urgências de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, vão estar encerradas entre as 14h00 desta sexta-feira e as 8h00 de sábado, informa em comunicado a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

Durante este período de tempo as utentes devem dirigir-se a outras unidades da região de Lisboa ou serão encaminhadas para esses serviços.

Na mesma nota, lê-se que, que "os restantes serviços de Ginecologia/Obstetrícia da região estão a funcionar dentro da normalidade".

Contudo, é possível que existam "limitações em algumas unidades hospitalares", o que significa que "alguns hospitais, num determinado período do dia, poderão ativar o desvio de ambulâncias para outras unidades da rede".

"Os hospitais que, por períodos transitórios, acionam o desvio de CODU [Centro de Orientação de Doentes Urgentes] mantêm a urgência externa a funcionar, dando resposta a quem lá se dirigir pelos seus meios. Neste caso, as grávidas transportadas pelo CODU/INEM serão encaminhadas para outras unidades da Região, as quais assegurarão a resposta e o funcionamento em rede", informa o comunicado.