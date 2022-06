Metropolitano de Lisboa encerrado no domingo devido a greve

Além da paralisação de 24 horas a realizar no domingo, os funcionários cumprem até ao final do mês uma greve ao trabalho suplementar e eventos especiais.





A circulação do Metropolitano de Lisboa vai estar interrompida durante o próximo domingo devido a uma greve de trabalhadores, prevendo-se perturbações desde as 23h00 de sábado e as 6h30 de segunda-feira, adiantou esta sexta-feira a empresa na sua página da Internet.

A greve, marcada para entre as 00h00 e as 24h00 de domingo, foi convocado pela Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, contra a falta de condições de trabalho e os aumentos salariais de 0,9% propostos pela administração, entre outros motivos.

De acordo com o sindicato, os trabalhadores decidiram manter a paralisação que estava prevista há algumas semanas, apesar do Metropolitano de Lisboa ter anunciado que iniciou a contratação de maquinistas e o reforço das equipas de manutenção.

As contratações decorrem de uma autorização concedida pelo Governo, no âmbito do Plano de Atividades e Orçamento de 2022, para a contratação de 58 trabalhadores: 34 agentes de tráfego, 13 oficiais de manutenção, dois inspetores de obra e nove técnicos especializados.

Outro dos assuntos que não obtém o aval das organizações sindicais é o aumento salarial de apenas 0,9% proposto pela empresa, sendo que os sindicatos consideram estar "muito abaixo da inflação do país".

Recorde-se que além da paralisação de 24 horas a realizar no domingo, os trabalhadores cumprem até ao final do mês uma greve ao trabalho suplementar e eventos especiais.