"Por favor liguem à polícia": Mulher raptada é salva após deixar nota em pedido de comida

Pedido de ajuda foi escrito no espaço para as "informações adicionais".





Uma mulher que tinha sido raptada em Yonkers, no estado de Nova Iorque, foi salva depois de ter deixado uma mensagem nas notas de um pedido de entrega de comida feito ao Chipper Truck Café.

"Por favor, liguem à polícia", lê-se no habitual espaço para as "informações adicionais" da plataforama GrubHub. Os funcionários repararam na nota, visivelmente escrita à pressa, e decidiram chamar as autoridades, que conseguiram salvar a mulher, que teria sido mantida refém durante cerca de cinco horas.

Uma funcionária do restaurante contou que os clientes geralmente usam aquele espaço para pedir bebidas extra ou para deixar a comida à porta. “Mas nunca algo como isto”, afirmou à CBS News.

Mais tarde, um dos proprietários revelou como tinha tido conhecimento do desfecho que deixou todos "muito contentes". "Um detetive telefonou e disse que tinha feito uma detenção e que a vítima estava em segurança”, contou com satisfação.

A história, assim como a nota com o pedido de ajuda, acabou por ser partilhada nas redes sociais do restaurante, que a plataforma de entregas GrubHub já disse querer recompensar.

O Departamento de Polícia de Nova Iorque confirmou que os agentes se deslocaram ao local da morada do pedido de comida por volta das 6h20 de domingo passado e que conseguiram salvar uma jovem, tendo procedido à detenção de um homem, na casa dos 30 anos, sob acusação de violação, sequestro e posse de arma.