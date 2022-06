Plano de 2019 sobre urgências não saiu do papel

A coordenadora do grupo de trabalho criado pelo Governo no início de 2019 para estudar uma melhoria dos serviços de urgência do país, que apresentaria à tutela uma proposta de medidas no final daquele ano, lamenta que o documento não tenha tido consequências e fala de desmotivação depois do trabalho realizado, que envolveu visitas a todas as Administrações Regionais de Saúde, em que a falta de recursos humanos era já uma das maiores preocupações. Com os olhos do público e o debate político centrado nas falhas dos serviços de urgência , e de obstetrícia em particular, Adelina Pereira, médica da Unidade Local de Saúde de Matosinhos hoje à frente da Sociedade Portuguesa de Medicina de Urgência e Emergência – criada em 2020 – considera que o debate das últimas semanas, ao centrar-se quase na totalidade na obstetrícia e ignorando as recomendações do passado, tem sido estéril. «Do que propusemos, nada mudou», afirma, considerando que a «pandemia desculpa tudo» e que até ao momento têm sido propostos apenas remendos para uma parte do problema, que tem vindo a repetir-se todos os verões nas escalas, da mesma forma que no inverno as preocupações são os picos de procura. «A obstetrícia é apenas uma parte do icebergue dos problemas nas urgências», afirma.

Os reparos são apontados ao Ministério da Saúde mas também à Ordem dos Médicos: na altura, o grupo de trabalho, ainda que sem consenso total, voltou a defender a necessidade de criar a especialidade de Medicina de Urgência e Emergência, apontando que Portugal é um de quatro países europeus que ainda não a tem instituída e que avançar permitiria uma maior especialização e estabilização dos serviços.

Atualmente, diz a médica, as urgências são o único serviço sem equipas médicas próprias, com médicos que rodam por outros serviços hospitalares e com mais solicitações do que no passado – no caso da Medicina Interna por exemplo, a hospitalização domiciliária ou cuidados paliativos, elenca – mais os tarefeiros contratados externamente aos hospitais, muitas vezes sem qualquer especialidade. Para Adelina Pereira, isto acaba por levar a problemas em cadeia, que começam nos turnos sem pessoas suficientes e acabam nas VMER com turnos sem tripulação por não haver médicos alocados em número suficiente aos serviços com formação específica. A criação da especialidade foi de resto o mote de um manifesto lançado pela sociedade em maio, que reuniu mais de 1200 assinaturas. A médica lamenta a falta de celeridade na avaliação em curso na Ordem dos Médicos e admite a resistência de algumas especialidades, nomeadamente Medicina Interna. «Sou internista. Sei que há alguma resistência, mas a preocupação deve ser garantir o correto funcionamento dos serviços com recursos qualificados e Medicina Interna hoje tem muito mais atribuições dentro do hospital, já não tem apenas as urgências e enfermarias».

