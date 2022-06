Suspeitos da morte de menina de três anos vão continuar a ser ouvidos no sábado

O interrogatório judicial aos três suspeitos do rapto e morte de Jéssica, a menina de três anos que morreu em Setúbal, foi interrompido pelo juiz, esta sexta-feira à noite.

Os três suspeitos vão continuar a ser ouvidos no sábado no Tribunal de Setúbal e só depois serão decretadas as medidas de coação que lhes serão aplicadas.

Cristina, a quem a mãe da menina deveria dinheiro, e o marido vão prestar declarações, já a filha optou por exercer o seu direito ao silêncio.

Recorde-se que os três suspeitos estão indiciados por rapto, homicídio qualificado, extorsão e ofensas à integridade física.