Embaixada dos Emirados em Lisboa está fechada

A embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Lisboa está fechada desde, pelo menos, fevereiro deste ano. Acumulam-se na Internet as queixas dos cidadãos que, necessitando de tratar assuntos junto da embaixada daquele país do Médio Oriente, acabam por esbarrar com a porta da embaixada – localizada no Príncipe Real, em Lisboa – fechada.

Ao que o Nascer do SOL apurou, encontram-se na embaixada apenas alguns elementos de segurança, para garantir a proteção do edifício. De resto, não há mais nenhum funcionário no palácio do Príncipe Real, porque, segundo um dos seguranças árabes adiantou ao Nascer do SOL, a carga de trabalho em Portugal acabava por ser tão pouca que não se justificava a presença física constante dos mesmos.

O Nascer do SOL tentou em várias outras ocasiões entrar em contacto com a embaixada, quer pessoal quer telefonicamente, mas as tentativas acabaram sempre frustradas. Também a embaixada de Portugal em Abu Dhabi e o gabinete de João Gomes Cravinho, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, não responderam aos pedidos de esclarecimento do Nascer do SOL sobre o encerramento da embaixada dos EAU na capital portuguesa.