Zelensky demite a embaixadora da Ucrânia em Portugal

O Presidente ucraniano afastou Inna Ohnivets do cargo de embaixadora da Ucrânia em Portugal.

A notícia foi avançada pelo jornal ucraniano The Kyiv Independent, que adianta ainda que Volodymyr Zelensky demitiu também outros quatro embaixadores, na Geórgia, Eslováquia, Irão e Líbano, e justifica a decisão pelas "ações ineficazes" dos diplomatas.

A diplomata, de 59 anos, é embaixadora em Portugal desde outubro de 2015.

⚡️Zelensky fires ambassadors to Georgia, Slovakia and Portugal.



President Zelensky signed a decree dismissing Ukraine's Ambassador to Georgia, Ihor Dolhov, to Slovakia, Yurii Mushka, and to Portugal, Inna Ohnivets, all appointed under Zelensky's predecessor Petro Poroshenko.