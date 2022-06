Tchizé dispara contra João Lourenço

Com José Eduardo dos Santos internado nos cuidados intensivos de uma clínica em Barcelona, na Catalunha, Espanha, uma das filhas do ex-Presidente da Angola, Welwitschea (‘Tchizé’) dos Santos, disparou sobre o atual chefe de Estado, João Lourenço, acusando-o de querer retirar dividendos políticos (em vésperas da campanha eleitoral para as eleições de agosto) da doença do pai.

Tchizé utilizou as redes sociais – e a sua conta no Twitter – para criticar João Lourenço pelo facto de ter contactado Ana Paula dos Santos, a ex-mulher de José Eduardo dos Santos, e não um dos filhos – nomeadamente a filha mais velha, Isabel – para se inteirar do estado de saúde do pai.

«Aqui está tudo dito. Não liga para a Isabel dos Santos porquê? Você faz tudo para matar o outro e depois liga para a suposta esposa que nos últimos 4 anos esteve com ele 2 meses prestando suposto apoio!», escreveu Tchizé, filha de José Eduardo dos Santos e de Maria Luísa Perdigão Abrantes.

Acusações fortes na direção de João Lourenço e de Ana Paula dos Santos, que não se ficaram por aí. «É muita palhaçada! Assim mesmo é que vão revelando as suas ligações!_Grande cara de pau!», acusou.

Tchizé e Isabel dos Santos há meses que temem pela saúde do pai e que a sua morte possa surgir como um trunfo na campanha eleitoral para as próximas presidenciais.

As filhas do ex-Presidente angolano consideram «chocante» o ‘uso’ por parte de João Lourenço da mulher de quem dizem «que já nada tinha a ver com ele [José Eduardo dos Santos]», porquanto já há muito se encontravam separados, apenas não se tendo consumado o divórcio em virtude do estado de saúde de JES.