Altice recebe cabo Submarino Medusa

A Altice Portugal e o sistema de cabos submarinos Medusa, operador de Infraestruturas Submarinas do Mediterrâneo, assinaram um MoU (Memorandum of Understanding) para a amarração do Medusa em Portugal. O acordo foi assinado durante a conferência Subsea World 2022 em Marselha pelo diretor-geral e CEO da AFR-IX Telecom, Norman Albi e pelo COO da Altice Portugal, Alexander Freese.

A estação de cabos submarinos de Carcavelos será o ponto ocidental da rota de mais de 8700 quilómetros do Medusa, o mais longo cabo submarino do Mediterrâneo, que ligará nove países de África e da Europa através dos seus pontos de amarração em Portugal, Marrocos, Espanha, França, Argélia, Tunísia, Itália, Grécia, Egito e Chipre.

Norman Albi, CEO da AFR-IX, assinalou a importância do acordo com a Altice Portugal ao afirmar: «A costa portuguesa sempre foi estratégica para gerar ligações, já que é a porta de entrada para o Atlântico e África Ocidental. Foi decisivo para o Medusa que o início da sua rota fosse em Portugal e Carcavelos oferece as condições ideais para isso». Norman Albi reforçou ainda a necessidade do Medusa como alternativa aos cabos mediterrânicos que já estão a chegar ao fim do seu ciclo de vida.

Por seu lado, para Alexander Freese, Chief Operations Officer da Altice Portugal não há dúvidas que «a Altice Portugal, como líder do setor das comunicações em Portugal, orgulha-se de ajudar a criar uma porta de entrada na Europa de ativos tão relevantes na indústria das comunicações como o cabo submarino Medusa, reforçando o seu compromisso para com a economia nacional e global».

Em Carcavelos em 2024, num investimento de 326 milhões

O projeto Medusa envolve um investimento total de 326 milhões de euros. O cabo, que será construído pela Alcatel Submarine Networks (ASN), terá segmentos que integram até 24 pares de fibras com um desenho de capacidade de 20 Tbit/s por par de fibras.

O acordo com a Altice Portugal permitirá que o primeiro segmento do Medusa, que liga a estação de Carcavelos, Barcelona e Marselha, se torne uma realidade. A AFR-IX estima que o cabo chegue a Portugal durante o segundo trimestre de 2024.

Para além do know-how e das infraestruturas fornecidas pela Altice Portugal, os futuros clientes do Medusa poderão beneficiar da ligação entre a Estação Internacional de Carcavelos e o centro de coinstalação e interligação da rede internacional da empresa em Linda-a-Velha.

Neste projeto de parceria com a AFR-IX, a Altice Portugal assegurará os serviços de amarração do cabo submarino, incluindo energia e condutas desde a praia até à estação; serviços de operação e manutenção, e conectividade entre a estação e outros pontos de referência internacionais em Portugal, nomeadamente centros de dados, outras estações de cabo submarino e teleportos.

Histórico Altice/MEO

A MEO tem estado envolvida desde sempre na indústria de cabos submarinos internacionais e nacionais. Possui atualmente as duas estações do país há mais anos em atividade – Sesimbra e Carcavelos – sendo esta última praia o ponto de amarração do primeiro cabo submarino, telegráfico, há mais de 150 anos.

Também tem sido a empresa nacional responsável pela operação dos cabos submarinos que ligam o Continente aos Açores e à Madeira (conhecido como CAM), bem como pela operação do sistema de cabos submarinos que interliga as ilhas dos Açores que constitui o sistema inter-ilhas.

Toda esta longa experiência suportou o desenvolvimento de equipas comerciais, técnicas e operacionais na Altice com um elevado conhecimento neste setor das telecomunicações, em particular nas áreas de gestão de projeto, técnicas, consultoria, prestação de serviços de infraestruturas, operação e manutenção.