"Mulher-maravilha". Advogada de Johnny Depp salva passageiro durante voo

A advogada norte-americana Camille Vasquez, atirada para a ribalta depois do julgamento que opôs Johnny Depp e Amber Heard, volta a estar no centro das atenções depois de ter ajudado a salvar um passageiro durante um voo.

Camille Vasquez estava a viajar de Los Angeles para Nova Iorque, nos EUA, quando um homem caiu no interior do avião, tendo batido com a cabeça de forma violenta.

A advogada e o seu guarda-costas, com quem habitualmente anda acompanhada, assistiram a tudo e não hesitaram em sair imediatamente do lugar para socorrer o homem.

A imprensa norte-americana refere que Camille Vasquez telefonou ao cunhado que é médico para saber como agir, até porque havia a dúvida se se tratava de uma paragem cardiorrespiratória ou de um traumatismo na sequência da queda.

Seguiu as instruções que lhe foram dadas por telefone e, ajudada pelo guarda-costas, conseguiu reanimar a vítima. O avião regressou ao aeroporto de Los Angeles, onde o homem foi transportado para o hospital, alegadamente já com estado de saúde estável.

A situação gerou o elogio e aplauso dos passageiros, mas também da tripulação. Uma das comissárias de bordo apelidou a advogada de Johnny Depp de "mulher maravilha".