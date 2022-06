Kate Middleton celebra dia das forças armadas britânicas num campo de treino militar

Para entrar completamente no espírito, Kate vestiu o equipamento militar, com o qual apareceu em várias fotografias partilhadas na conta oficial de Instagram dos duques de Cambridge.





Kate Middleton é uma duquesa disposta a lutar em várias frentes. Desta vez, a mulher do príncipe William visitou, este sábado, um campo de treino do exército britânico, a oeste de Londres, para comemorar o dia das forças armadas no Reino Unido.

Para entrar completamente no espírito, Kate vestiu o equipamento militar, com o qual apareceu em várias fotografias partilhadas na conta oficial de Instagram dos duques de Cambridge.

No conjunto de fotografias, onde Kate aparece a inspecionar equipamento e noutra a usar um capacete enquanto está sentada num tanque, a duquesa deixou uma breve declaração sobre o dia histórico.

"Hoje no Dia das Forças Armadas, William e eu gostaríamos de prestar homenagem aos corajosos homens e mulheres, passados e presentes, que servem em todas as nossas forças armadas, no mar, em terra e no ar, aqui no Reino Unido e em todo o mundo. Obrigado por todos vós e pelas vossas famílias se sacrificarem para nos manterem seguros", assinalou o casal.

No entanto, esta não é a primeira visita de Kate a um campo militar. Ainda na descrição, a duquesa explicou que no ano passado teve a oportunidade de testemunhar em primeira mão "como treina o pessoal ao serviço e os novos recrutas".

“Foi maravilhoso ver em primeira mão os muitos e variados papéis importantes que os militares desempenham dia após dia para nos proteger, e espero descobrir mais sobre a força naval britânica e a força aérea a seu tempo", concluiu Kate Middleton.