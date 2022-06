Grupo de 22 jovens encontrados mortos num interior de uma discoteca na África do Sul

Primeira suspeita indicava que o grupo de jovens entre os 18 e os 20 anos poderia ter tentado fugir do espaço devido a um possível incidente. No entanto, como não há vestígios de ferimentos nos corpos, a polícia sul-africana colocou esta hipótese de lado.





Foram encontrados corpos de 22 jovens entre os 18 e os 20 anos numa discoteca em East London, na África do Sul, confirmou a polícia local, este domingo, citada pela agência AFP.

“Temos o registo de 17 jovens encontrados mortos numa discoteca no Scenery Park, em East London. Ainda estamos a investigar as circunstâncias das mortes”, disse inicialmente o chefe da polícia provincial, Thembinkosi Kinana, à mesma agência. No entanto, segundo o jornal Dispatch Live, o número de mortos já aumentou para 22.

De acordo com o que a AFP verificou no Facebook do bar 'Enyobeni Tavern', o espaço foi reservado na noite de sábado para duas festas de aniversário.

Nas imagens partilhadas nas redes sociais, os corpos dos jovens têm permanecido deitados no chão da discoteca, sendo que nenhum deles tem ferimentos aparentes.

As primeiras suspeitas indicavam que pudesse ter acontecido algum incidente no interior do espaço que levasse os jovens a fugir, o que poderia causar um abalroar de pessoas. No entanto, como não se verificam ferimentos, esta hipótese foi colocada de parte, mantendo-se uma tese de envenenamento como possível explicação pela morte do grupo de jovens.

No exterior da discoteca, familiares das vítimas e outras pessoas já se aglomeram, sendo que os pais das vítimas exigem entrar no espaço para ver os filhos. As autoridades não estão a permitir a sua entrada, uma vez que está a decorrer uma investigação.