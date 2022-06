Espanha vai agravar impostos sobre petrolíferas e elétricas

O país vizinho vai agravar os impostos sobre os lucros das empresas energéticas, devido à subida dos preços, anunciou o primeiro-ministro Pedro Sánchez este sábado.

O Governo espera que esta medida esteja em vigor em janeiro de 2023. “A carga desta situação tão dolorosa tem de ser partilhada com justiça” e “quem mais obtém deve dar mais ao esforço coletivo”, afirmou lembrando que estas empresas – tanto as petrolíferas como as energéticas – têm “gastos absolutamente injustificados com o aumento dos preços da energia”.

O conselho de ministros espanhol aprovou um pacote de medidas no valor de 9000 milhões de euros de apoios a famílias e empresas e benefícios fiscais até ao final do ano. O objetivo é responder ao impacto da guerra da Ucrânia, principalmente no que à escalada dos preços diz respeito.

Este é o segundo pacote com medidas para combater este problema. O anterior, em março, era no valor de 6000 milhões de euros.

No que diz respeito aos impostos sobre os lucros das petrolíferas e elétricas, o primeiro-ministro espanhol diz que “é uma medida em sintonia com a opinião pública” do país e”"com medidas similares noutros países europeus”.