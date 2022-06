Centro Comercial Colombo evacuado devido a incêndio num parque de estacionamento

Notícia atualizada às 15h26

O Centro Comercial Colombo (CCC), em Lisboa, foi evacuado “por precaução”, esta tarde de domingo, devido a um incêndio que deflagrou no parque de estacionamento.

Não há registo de vítimas nem de danos, indicou uma fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa à agência Lusa, acrescentando que o fogo terá iniciado num posto de transformação no parque de estacionamento.

Esta informação foi confirmada num comunicado assinado pela administração do CCC, no qual indica que o incêndio já foi extinto e que se originou no posto de transformação de eletricidade junto ao centro de cargas e descargas, no parque de estacionamento.

Segundo avançou a SIC Notícias, duas pessoas foram assistidas devido à inalação de fumo.

O alerta para o incêndio foi recebido pelas 13h36 e mobilizou 35 operacionais, apoiados por 12 viaturas.