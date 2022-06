Khloé Kardashian mantém tradição de levar filha a visitar quartel dos bombeiros

Através do Instagram, Khloé partilhou fotografias de True, de quatro anos, acompanhada pela sobrinha Dream, de cinco, na visita aos bombeiros.





Khloé Kardashian é uma mãe que gosta de criar tradições com a filha True. Desde pequena que a filha da influencer visita o quartel dos bombeiros e nesta semana, True voltou a repetir esta experiência.

Através do Instagram, Khloé partilhou fotografias de True, de quatro anos, acompanhada pela sobrinha Dream, de cinco, na visita aos bombeiros.

"Vamos falar de fofura", disse a celebridade na descrição das fotografias que demonstram aquele momento animado, assinalando que as crianças "adoram conhecer os bombeiros e visitar o quartel".

"É um posto que as crianças visitam há algum tempo", admitiu, ao publicar juntamente com as novas fotos algumas imagens 'antigas'.

Além disso, entre as imagens, também podemos ver um vídeo de dois bombeiros a dançar com as pequenas True e Dream.

"Vocês são incríveis e somos muito gratos por tudo o que fazem", afirmou Khloé como uma mensagem para os bombeiros.