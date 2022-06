Ventura encontrou-se com presidente do partido romeno AUR

O presidente do Chega, André Ventura, encontrou-se, este domingo, com o presidente do partido romeno AUR, Claudio Târziu, membro do grupo conservador europeu, “para discussão e análise das várias batalhas culturais em que o Chega e a AUR partilham valores fundamentais, como a defesa da vida, de uma justiça mais eficaz e o controlo migratório na Europa”, avançou o partido em comunicado.

E acrescenta que o Chega “está a partilhar com os seus parceiros e aliados europeus a sua intenção de reintroduzir a prisão perpétua no ordenamento jurídico português, aliás em consonância com a maioria dos países europeus”.

O partido liderado por André Ventura lembra que já deu entrada na Assembleia da República um projeto-lei “para a reintrodução da prisão perpétua em Portugal, especialmente quando os crimes envolvam homicídios graves e atos violentos ou perversos contra crianças”, numa referência à morte da pequena Jéssica, em Setúbal.

E atira: “O Chega espera unidade à direita sobre esta matéria, visto que a realização da justiça deve ser um objetivo comum deste espaço político não socialista”.