Efemérides de 27 de Junho (2022)

1743 Na Batalha de Dettingen, há 279 anos, Jorge II (1683-1760, a reinar desde 1727) tornou-se o último Monarca britânico reinante a participar numa batalha.

1893 O primeiro crash da Bolsa de Nova Iorque (fundada em 1792, segundo modelos que vinham da antiguidade – Grécia e Roma – e de tempos mais recentes – Bruges e Antuérpia) deu-se há 129 anos, depois da crise de 5 de Maio.

1905 A revolta da tripulação do Potemkin, o mais poderoso navio de guerra russo, em Odessa, que originou um célebre filme de nacionalismo revolucionário soviético de Serguei Eisenstein, foi há 117 anos.

1953 Promulgada pelo salazarismo há 69 anos a Lei Orgânica do Ultramar Português, que eliminou a denominação de Império Colonial, e passou a chamar Províncias Ultramarinas aos territórios coloniais (do defensor do luso-tropicalismo de Gilberto Freire, Adriano Moreira).

1954 Entrou em funcionamento há 68 anos a primeira central nuclear (baseada em reactores nucleares com materiais radioactivos) do mundo, em Obninsk, perto de Moscovo.

1957 Pela primeira vez, foi estabelecida há 65 anos a relação entre o cancro do pulmão e o consumo de tabaco, no relatório sobre tabagismo do Concelho de Investigação Médica do Reino Unido (Medical Research Council).

1967 Foi instalada há 55 anos a primeira caixa automática multibanco, em Londres, num bairro no norte da cidade, pelo Barclays, embora as mais modernas só tivessem aparecido muito mais tarde, já com funções desenvolvidas, e espalhando-se rapidamente pelo mundo.

1986 O Tribunal Internacional de Justiça considerou há 36 anos os EUA culpados de violação das leis internacionais, pelo apoio aos rebeldes Contra da Nicarágua.

1996 O Parlamento português chumbou há 26 anos, no tempo de Guterres, as propostas de lei do Governo sobre a transferência das verbas do totobola para pagamento das dívidas dos clubes às Finanças e à Segurança Social.

2005 Passou a ser obrigatório há 17 anos (Governo Sócrates), no Código da Estrada, o uso de coletes refletores.

2008 O barco Earthrace, movido exclusivamente a biocombustível português e construído em 2006 na Nova Zelândia, terminou há 14 anos a volta ao mundo, em Valência, completando a viagem em 61 dias e batendo o recorde de circum-navegação do globo em 75 dias.

2021 Um recorde de calor foi registado há 1 ano no Noroeste do Pacífico, desde o início dos registos (quebrado logo no dia seguinte).