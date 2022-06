PSP encontra bebé sem vida num caixote do lixo em Sintra

O alerta para o bebé foi feito pelos responsáveis do hospital Amadora-Sintra, depois de terem dado entrado a uma mulher de 22 anos com hemorragias, após um parto.





Foi encontrado, no final da noite de domingo, um bebé sem vida num caixote do lixo, em Belas, Sintra. O recém-nascido foi descoberto depois de uma mulher de 22 anos ter dado entrada no Hospital Amadora-Sintra, na sequência de um parto, porém sem levar consigo a criança.

O facto de a jovem ter chegado àquela unidade hospitalar, em estado grave com hemorragias, sem o bebé levou os seus responsáveis a alertar as autoridades policiais quanto ao sucedido, avançou o Jornal de Notícias, esta manhã.

A PSP encetou logo diligencias policiais, nomeadamente perto da residência da parturiente, que culminaram no encontro do bebé num caixote do lixo numa das ruas do Casal da Barôta, pelas 23h.

Ao ser retirado do local, o recém-nascido foi assistido pelos Bombeiros de Belas, no entanto já não foram a tempo de o salvar.

Segundo o Correio da Manhã, o avô da criança confessou ter sido ele a deitar o bebé ao lixo.

A Polícia Judiciária está agora a investigar o caso, sendo que se encontra a apurar a ligação entre o feto e a mulher.