Anitta responde à indignação do público português depois de agarrar bandeira espanhola no concerto do Rock In Rio

No último dia do festival Rock In Rio, o palco Mundo recebeu a cantora brasileira Anitta, uma das atuações mais esperadas pelo público português. No parque da Bela Vista, em Lisboa, os fãs rebolaram muito a ‘bunda’, enquanto os telespetadores em casa se revoltaram nas redes sociais com um gesto da cantora durante o concerto.

Quando a brasileira se aproximou do público, agarrou numa bandeira de Espanha e levou-a para o palco, tendo atirado de novo a mesma para o público pouco tempo depois.

Esta ação gerou muitos comentários e publicações dos internautas portugueses, que não ficaram muito agradados com facto de Anitta ter segurado uma bandeira dos “nuestros hermanos” espanhóis do que uma portuguesa.

Não façam como a Anitta: estudem pic.twitter.com/GIpRFH7sfW — nabais (@Nabais) June 26, 2022

Novo Livro da Anitta pic.twitter.com/duBelTfWBo — Rui ☕️ (@iamruimartins) June 26, 2022

A cantora recorreu às stories do Instagram para reagir ao tumulto que a seu gesto causou.

"Eu sei que a bandeira que peguei é de Espanha, ok? Só quis mostrar o meu amor por Espanha também. Não sou doida e achei que era a bandeira de Portugal! Mas, eu não tinha a bandeira de Portugal", disse a artista brasileira, depois de ler os comentários que alegavam que Anitta não sabia que aquela era a bandeira espanhola.