Mulher encontrada morta com sinais de violência numa casa em Loures

Uma mulher, com cerca de 70 anos, foi encontrada morta, com sinais de violência, numa casa em Moscavide, concelho de Loures.

O corpo foi descoberto, após as autoridades terem sido alertadas para o facto de não se conseguir entrar em contacto com a mulher, segundo a CNN Portugal.

O alerta foi dado no domingo pelas 16h. Os bombeiros forçaram a entrada pela porta das traseiras da casa e depararam com a vítima caída no hall.

O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.