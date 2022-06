Will Smith ganha prémio três meses depois da polémica nos Óscares

Ator foi distinguido pela sua performance no filme "King Richard", com o título de Melhor Ator nos BET Awards





Will Smith voltou a ganhar um prémio, a primeira vez depois da agressão a Chris Rock na cerimónia dos Óscares, de onde foi banido durante 10 anos.

Aos 53 anos, o ator foi distinguido pela sua performance no filme "King Richard", com o título de Melhor Ator nos BET Awards, apesar de não ter estado na cerimónia para receber o prémio.

Will Smith estava a competir inclusivamente com atores de televisão, nomeadamente Adrian Holmes e Jabari Banks por ‘Bel Air’, Anthony Anderson por ‘Black-ish’, Damson Idris por ‘Snowfall’, Denzel Washington por ‘The Tragedy of Macbeth’, Forest Whitaker por ‘Respect and Godfather of Harlem’, e Sterling K. Brown por ‘This Is Us’.