Encontradas 46 pessoas mortas no interior de um camião no Texas

Quarenta e seis pessoas foram encontradas mortas no interior de um atrelado de um camião no sudoeste de San Antonio, no estado norte-americano do Texas, na segunda-feira.

As autoridades locais revelaram que o camião foi encontrado numa estrada remota, perto da base aérea de Lackland.

A polícia encontrou ainda 16 pessoas vivas, 12 adultos e quatro crianças, que estão a receber assistência médica devido ao calor e à desidratação.

A suspeita é a de que as vítimas estariam a tentar entrar ilegalmente nos EUA, tendo recorrido a uma rede de tráfico de migrantes.

Pelo menos três pessoas ficaram sob custódia policial, embora não tenha sido ainda divulgada se estão ou não ligadas ao caso e de que forma.

A nacionalidade das vítimas não foi revelada, mas o consulado mexicano de San Antonio já se disponibilizou para prestar apoio, "caso haja mexicanos".

Sublinhe-se que as temperaturas naquela região atingiram 40º Celsius, na segunda-feira.

Esta será a tentativa de travessia ilegal do México para os EUA com maior número de vítimas mortais.