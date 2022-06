Registado primeiro caso de infeção por Monkeypox na Madeira

A Direção Regional da Saúde (DRS) da Madeira confirmou, esta terça-feira, que foi registado o primeiro caso de infeção por Monkeypox naquela região autónoma.

"O doente em causa é um adulto do género masculino, com história de viagem recente à Região de Lisboa e Vale do Tejo", lê-se numa nota das autoridades de saúde madeirenses, que estão a acompanhar a situação, tendo sido tomadas todas as medidas indicadas para o controlo da infeção.

"Assinala-se que, até à data, não estão identificados outros casos suspeitos de infeção por Monkeypox na RAM", vem referido na mesma nota.

Segundo dados divulgados, esta terça-feira, pela Direção-Geral de Saúde (DGS), Portugal registou mais oito infeções de varíola dos macacos nas últimas 24 horas, elevando para 373 o número de casos identificados em Portugal.