Kiss despedem-se da Áustria com bandeira da Austrália

Depois de Anitta ter, no seu concerto no Rock in Rio, em Portugal, mostrado a bandeira espanhola, foi a vez da banda Kiss a efetuar uma peripécia semelhante.

No passado domingo, dia 26, a "End of The Road Tour" levou a banda aos palcos austríacos, mais concretamente a Viena.

Num dado momento do concerto, Kiss quiseram homenagear os fãs daquele país, mostrando numa tela a mensagem "Kiss loves you, Vienna" (Os Kiss amam-te, Viena). Esta mensagem até podia ser bastante tocante, se o nome da banda não estivesse preenchido com a bandeira da Austrália, em vez da da Áustria.

Contrariamente ao que fez Anitta, Kiss ainda não se pronunciaram acerca do lapso.