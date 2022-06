Vai 'apanhar' o barco hoje? Soflusa com supressões no serviço

O funcionamento da travessia fluvial no rui Tejo, fornecida pela Transtejo e Soflusa, vai sofrer um período de constrangimentos, esta quinta-feira, devido a plenários dos trabalhadores que reivindicam melhores salários e contratação de mais profissionais.

Entre as 13h55 e as 15h55, está prevista a interrupção das ligações entre o Barreiro e Lisboa.

Para defender as suas exigências, os trabalhadores têm feito várias greves, tendo sido a última de 11 a 13 de junho, também pela mesma questão: valorização salarial e contratação de funcionários.

A greve foi convocada pela Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) em resposta à proposta da administração, sob orientações do Governo, de 0,9% de aumentos salariais, no momento em que se assiste a um aumento do custo de vida e da inflação que se situa nos 7,2%.

De acordo com as declarações de Carlos Costa, dirigente da Fectrans, à agência Lusa, não houve qualquer evolução desde a última grave, sendo que se se mantêm as mesma reivindicações.