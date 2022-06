Mulher encontrada morta em casa remexida em Odivelas

Filho encontrou a mãe caída no chão, já sem vida.





O corpo de uma mulher, de 86 anos, foi encontrado pelo filho, na quarta-feira à noite, numa habitação em Odivelas.

A casa estava remexida e a mulher foi encontrada caída no chão, já sem vida, segundo fonte policial, citada pelo Jornal de Notícias.

A suspeita é a de que a mulher tenha sido vítima de um assalto.

No local estiveram diversos elementos da PSP, dos bombeiros e da Polícia Judiciária, que está a investigar as circunstâncias do crime, cujo alerta foi dado por volta das 22h15.