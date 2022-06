Pedro Nuno Santos em posição insustentável no Governo. Demissão está por horas

[em atualização]

A demissão de Pedro Nuno Santos ainda não foi formalizada, mas está por horas, segundo fontes do PS, ouvidas pelo Nascer do Sol.

“Ou Pedro Nuno Santos perde a pasta [de ministro] ou o primeiro-ministro perde a autoridade e o Governo é que fica em causa", afirmou ao Nascer do Sol, um destacado dirigente do PS.

Sublinhe-se que a questão da provável saída do Governo de Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, se levanta após António Costa ter anulado, esta quinta-feira, a decisão que a tutela tinha revelado, na quarta-feira, de avançar já com Montijo e depois Alcochete, acabando com o aeroporto da Portela quando este estivesse a funcionar.