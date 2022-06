PAN defende que Costa tomou "uma decisão sensata"

Ao contrário da maioria dos partidos, a líder do PAN afirma que só António Costa e Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, podem decidir se há condições para o responsável por esse ministério continuar no cargo.





A presidente do PAN defende que a revogação do primeiro-ministro sobre o avanço para a construção dos novos aeroportos de Montijo e Alcochete é "uma decisão sensata", pois o Parlamento deve aguardar pela avaliação ambiental estratégica para tomar uma decisão final sobre este interminável dossiê.

"A decisão de travar este despacho é uma decisão sensata, ajuizada. Devemos aguardar pela avaliação ambiental estratégica para precisamente percebermos qual a melhor solução para o país", considera Inês Sousa Real aos jornalistas.

Ainda assim, Inês Sousa Real olha “com alguma preocupação” para "esta instabilidade" no Governo: "A solução que Portugal venha a adotar é demasiado relevante, quer do ponto de vista da coesão territorial e social, quer do ponto de vista ambiental. Não se coaduna com processos como aquele a que estamos a assistir", observa.

Contudo, a presidente do PAN não deixou de atirar uma farpa a António Costa, ao criticar o primeiro-ministro de querer ouvir a solução do PSD em vez de dar voz a todos os partidos sobre esta matéria, e também se mostrou surpreendida pela falta de "auscultação do Presidente da República".