Mulheres provocam mais desigualdade salarial

por Pedro d'Anunciação

Se fosse só por isso eu nem diria nada, porque subscrevo aquela afirmação de um Nobel da Literatura francesa, segundo o qual não vale a pena voltar a falar no que está dito. E penso ter lido uma comentadora, que até julgo ser de esquerda, a dizer que as mulheres se afastam da igualdade salarial, ao conseguirem as baixas mensais pelas dores de menstruação.

E eu acredito mesmo que as dores mensais de menstruação sejam difíceis de suportar pelas mulheres. Mas se fosse patrão, para um lugar importante, procuraria antes homens, a não ser que a diferença salarial fosse muito convidativa.

Os benefícios sociais, só serão realmente benefícios, se não prejudicarem as pessoas. No caso de as mulheres quererem manter a desigualdade salarial, e caminharem por outros sítios, muito bem. Mas para a igualdade salarial, o que elas tinham era de provar que as empresas não perdiam nada em as contratar. E fazer com que os maridos faltassem tanto ao trabalho como elas, por motivos familiares. Não o contrário.