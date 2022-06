Bloco de Esquerda fala em "pântano político" para comentar crise no Governo

O Bloco de Esquerda considera que a situação atual retrata “um pântano político incompreensível nos primeiros meses de uma maioria absoluta”.

O líder da bancada bloquista defende que o primeiro-ministro tem de dar explicações ao país, e lembra que ainda na semana passada, durante o debate no Parlamento, António Costa chamou as responsabilidades por todas as decisões do Executivo.

Assim, o Bloco de Esquerda espera “rapidamente um esclarecimento”. “É um processo errado, que condenámos e do qual pedimos explicações”, acrescentou, em declarações na Assembleia da República.