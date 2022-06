Ex-guru da Fórmula 1 assume que "levaria um tiro" por Putin

Ecclestone afirmou ainda que Putin é uma pessoa sensível e que teria ouvido se Zelensky quisesse falar com ele.





O supremo da Fórmula 1 Bernie Ecclestone disse que "levaria um tiro" por Vladimir Putin, considerando que o líder russo é uma "pessoa de primeira classe".

No programa da ITV Good Morning Britain, o ex-CEO da Formula One Group, de 91 anos, disse que Vladimir Putin estava a fazer aquilo "que acredita ser o correto para a Rússia" no que toca à invasão da Ucrânia, criticando ainda Volodymyr Zelensky.

"A outra pessoa na Ucrânia [Zelensky] costumava ser um comediante e parece que quer continuar nessa profissão. Se ele tivesse pensado nas coisas, ele ter-se-ia esforçado por falar com o Putin, que é uma pessoa sensível e que te-lo-ia ouvido e feito alguma coisa", disse.

Ecclestone, que foi preso o mês passado no Brasil por ter consigo uma arma enquanto embarcava num avião privado, aproveitou para atacar também os Estados Unidos, dizendo que estes "gostam de guerras porque vendem muitas armas".

A entrevista fo para o ar apenas um dia depois de o ex-campeão de fórmula 1 Nelson Piquet ter pedido desculpas a Lewis Hamilton por usar insultos racistas em relação ao colega.