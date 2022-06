Pedro Nuno Santos não se demite. "Relação com PM não é manchada por um momento infeliz"

Ministro diz que trabalho vai continuar mas assume falhas no processo e justifica situação com "erros de comunicação"





O ministro Pedro Nuno Santos fez saber que vai continuar no cargo de ministro das Infraestruturas e da Habitação, assumindo “a inteira responsabilidade" pelos "erros de comunicação" na publicação do despacho sobre a solução aeroportuária para a região de Lisboa.

Pedro Nuno Santos reconheceu que existiram “falhas” e que estas “tiveram consequências e causaram esta situação”. “Penalizo-me profundamente”, acrescentou.

Por outro lado, sublinhou que o erro “obviamente não mancha o trabalho longo, em conjunto com o primeiro-ministro, a caminhada que fizemos em conjunto para conseguirmos a liderança do PS, sob a sua liderança construirmos uma solução política inovadora na qual poucos acreditavam”.

“Este trabalho com o primeiro-ministro tem anos, é uma relação profissional e de amizade que obviamente não é manchada por um momento infeliz”, acrescentou.

Questionado diretamente sobre se vai continuar no Governo, Pedro Nuno Santos deu resposta inequívoca: “Obviamente”.

"Queremos continuar esta caminhada de sucesso” e trabalhar para “conseguir o consenso necessário", afirmou ainda, referindo-se ao desejo do primeiro-ministro, manifestado no comunicado desta manhã de negociar a solução com a oposição.