Banksy será nomeado professor honorário da University for the Creative Arts

Segundo a BBC, a University for the Creative Arts (UCA), no sul de Inglaterra, anunciou que nomeará o artista Banksy professor honorário do espaço, reconhecendo os seus "esforços humanitários" e "o impacto que teve no cenário artístico global".

De acordo com a agência de notícias britânica, a UCA disse que Banksy “não estará presente” e “a honra será conferida em uma cadeira vazia”.

Famoso pelo seu estêncil que “combina humor com grafite”, bem como o seu filme indicado ao Óscar de 2010, ‘Exit Through the Gift Shop’, a sua identidade permaneceu um mistério durante algum tempo.

O professor Terry Perk, vice-chanceler assistente da UCA, afirmou à BBC Radio Surrey: "Banksy foi esquecido. Ele está um pouco fora do mundo da arte em termos da elite desse universo”, acredita. “Mas certamente impactou esse mundo e a imaginação do público em geral. Queríamos marcar isso na nossa universidade”, explicou.

Além disso, o professor Perk adiantou que entrou em contato com Banksy através dos seus representantes e que este "reconheceu a intenção de conferir o prémio”.

Já o professor Bashir Makhoul, presidente e vice-chanceler da UCA, afirmou que o artista é “um exemplo que os alunos da UCA podem admirar, que usa os seus talentos para romper o status quo, enquanto nos desafia a enfrentar alguns dos principais problemas do nosso tempo - a guerra e a paz e a desigualdade - e ainda o papel da arte como veículo de expressão social."

A premiação acontecerá no Royal Festival Hall, em Londres, no dia 6 de julho.