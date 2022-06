Joaquim Miranda Sarmento será o novo líder parlamentar do PSD

Na véspera do Congresso, Luís Montenegro arruma rioísmo da liderança da bancada parlamentar do PSD e Miranda Sarmento é o candidato escolhido para suceder a Paulo Mota Pinto.





"Serei candidato às eleições para a liderança do grupo parlamentar, em coordenação com o presidente do PSD Luís Montenegro”, transmitiu hoje Joaquim Miranda Sarmento aos colegas sociais-democratas, numa mensagem a que o Nascer do SOL teve acesso.

As eleições serão no próximo dia 12 de julho, como anunciou Paulo Mota Pinto esta tarde no Parlamento, depois de anunciar que vai deixar a liderança da bancada parlamentar do PSD, confirmando que foi Luís Montenegro que lhe pediu para convocar eleições e para o anunciar antes do arranque do Congresso do PSD, esta sexta-feira.

Depois de muito se especular no último mês sobre o que faria Luís Montenegro à bancada parlamentar encabeçada por um dos maiores apoiantes de Rui Rio, está desfeito o mistério. Joaquim Miranda Sarmento, que coordenou a moção de estratégia de Montenegro, deverá suceder a Mota Pinto na liderança da bancada parlamentar.

Apesar de não ter experiência parlamentar, tendo conquistado relevância interna ao lado de Rui Rio enquanto autor do programa eleitoral do PSD nas últimas legislativas, Miranda Sarmento será o candidato escolhido por Montenegro.