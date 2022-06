Detido homem por atear fogo à própria habitação

De acordo com a PJ, detido agiu por motivos fúteis.





Foi esta quinta-feira detido pela Polícia Judiciária (PJ) um homem de 57 anos por ser o presumível autor de um incêndio em edifício habitacional que aconteceu hoje numa freguesia do concelho de Braga.

De acordo com um comunicado divulgado, o detido, "atuando num quadro de instabilidade emocional e por motivos fúteis, durante a noite, com recurso a chama direta, terá ateado fogo à habitação da qual era arrendatário", provocando assim a destruição parcial do imóvel.

Segundo a PJ, se não tivesse sido "o rápido alerta por populares e a pronta intervenção dos Bombeiros, o incêndio teria consumido todo o edificado".

O arguido foi detido e vai ser presente "às autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação".