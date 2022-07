Cortes de trânsito

Falo da Av. da Liberdade, sem querer pronunciar-me sobre a questão em si. Tanto mais que veio agarrada a uma diminuição de velocidade, que além de não estar estudada nos seus objectivos, segundo o que aprendi sobre o tema terá efeitos contrários, e só deve ser defendida por quem não tem sequer carta. Sempre ouvi que andar muito devagar é igualmente perigoso e gasta mais combustível, como andar depressa de mais.

Mas o que me enervou foi haver gente a falar nos seus interesses pessoais de negócios, com acesso fácil aos jornais. Não só não devem ter razão, apesar do acesso fácil aos jornais, que não se dão ao trabalho de confirmar as suas informações, como o interesse público nunca poderia estar dependente de interesses privados locais.