José Sócrates obrigado a apresentar-se de 15 em 15 dias no posto da GNR da Ericeira

A juíza Margarida Alves decidiu agravar as medidas de coação a José Sócrates por não ter comunicado à Justiça as viagens que tem realizado ao Brasil. Agora o antigo primeiro-ministro é obrigado a apresentar-se quinzenalmente no posto da GNR da Ericeira, alinhando-se com a notícia avançada pelo Nascer do Sol que previa o agravamento das medidas de coação.

A pedido do Ministério Público (MP), José Sócrates regressou, esta quinta-feira, a tribunal para ser interrogado pela juíza titular do processo extraído da Operação Marquês que exigiu esclarecimentos sobre as viagens que o ex-ministro fez ao Brasil, onde está a realizar um doutoramento.

Na ótica do MP, Sócrates não se podia ausentar do país por mais de cinco dias sem o comunicar ao tribunal, uma vez que se encontra sujeito a termo de identidade e residência.

Mas, para José Sócrates, não existe termo de identidade e residência, no âmbito deste processo extraído até ao passado dia 14 de junho. Foi nesse dia que a juíza pediu a extração de certidão do processo principal "Operação Marquês", no qual José Sócrates estava sujeito a esta medida de coação.

Antes de ser interrogado, o ex-primeiro-ministro acusou o MP de "abuso, violência e encenação" com este pedido para esclarecer as viagens ao Brasil após a decisão instrutória do processo Operação Marquês.

O antigo primeiro-ministro foi acusado de 31 crimes no processo Operação Marquês pelo Ministério Público, em 2017. Em causa estão crimes de corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal.

Porém, na decisão instrutória, em 9 de abril de 2021, o juiz Ivo Rosa decidiu ilibar José Sócrates de 25 dos 31 crimes, pronunciando-o para julgamento por três crimes de branqueamento de capitais e três de falsificação de documentos.