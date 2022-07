Jovem de 18 anos detido por abusos sexuais a familiar de cinco anos

A Polícia Judiciária deteve um jovem de 18 anos por suspeitas de vários crimes de abuso sexual de crianças em Viana do Castelo.

“Os abusos sexuais ocorreram em datas ainda não concretamente apuradas, mas já no decurso do presente ano e até ao passado dia 22 de junho, e foram praticados sobre uma criança, menor de 5 anos de idade, familiar do arguido, tendo este aproveitado a livre disponibilidade de contactos que possuía com a vítima para satisfazer os seus impulsos sexuais lascivos”, informam as autoridades, através de um comunicado.

O arguido foi presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.