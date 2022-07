Incêndio ameaça Machu Picchu no Peru

Um incêndio florestal está a ameaçar as ruínas incas de Machu Picchu, no Peru. O fogo na cordilheira dos Andes deflagrou na terça-feira e suspeita-se que tenha tido origem na queima de ervas e detritos feita pelos agricultores, que pretendiam iniciar novas plantações na região.

"Já estamos a combater o incêndio florestal há dois dias e não foi possível controlá-lo, pois a área é bastante inacessível", afirmou o diretor do Gabinete de Gestão de Risco e Segurança de Cusco, citado pela Reuters.

O Ministério da Cultura peruano adiantou, numa publicação no Facebook, que os especialistas ainda estão a avaliar os danos do monumento arqueológico de Llamakancha, e que parece não ter havido danos em Llaqta ou em Machu Picchu, ruínas são consideradas uma das sete maravilhas do mundo.